Aichach-Oberwittelsbach

06:00 Uhr

In Franz Regaus Elternhaus in Oberwittelsbach ist die Zeit stehen geblieben

Die geräumige Wohnküche im Elternhaus von Franz Regau in Oberwittelsbach bei Aichach. Das Haus ist seit den 1950ern nahezu unverändert geblieben und dient nun als privates Heimatmuseum.

Plus Das Haus in dem Aichacher Stadtteil Oberwittelsbach ist seit der Mitte des 20. Jahrhunderts nahezu unverändert geblieben. Warum das Franz Regau am Herzen liegt.

Von Inge von Wenczowski

Es gibt Menschen, die keine Kosten und Mühen scheuen, um Geschichte und Kultur für die Nachwelt zu erhalten. Einer von ihnen ist Franz Regau aus dem Aichacher Stadtteil Oberwittelsbach. Er selbst lebt mit seiner Familie zwar inzwischen in einem moderneren Zweifamilienhaus, sein Elternhaus, in dem er selbst 1948 geboren wurde, hat er jedoch nicht abgerissen, sondern in ein privates Heimatmuseum verwandelt.

