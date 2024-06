Ortsobmann Schwank legt Vorsitz nieder

Bei der Jahresversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft Aichach wird neu gewählt.

Bei der turnusmäßigen Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Aichach der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL) wird eine neue Führungsmannschaft gewählt. Der langjährige SL-Ortsobmann Gert Peter Schwank hat seinen Rücktritt erklärt. Ausschlaggebend hierfür seien ausschließlich gesundheitliche Probleme.

Vor einigen Wochen hatte der 80-Jährige seine Stellvertreterinnen Heidi Hötschel und Erika Glöckner aus diesem Grund gebeten, vorübergehend die Amtsgeschäfte zu übernehmen. Nunmehr sei aber der Zeitpunkt für eine konsequente Entscheidung gekommen, um die Entwicklung der Ortsgruppe nicht zu bremsen. Für die Vorbereitungen der Jubiläumsfeier im Aichacher Pfarrzentrum am Sonntag, 27. Oktober, anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Landsmannschaft bedürfe es einer „voll handlungsfähigen Mannschaft“.

Im Juli 2011 hatte Schwank die Ortsgruppe von Inge Linhart übernommen und konnte sie, trotz vieler Todesfälle gerade in den Reihen der Erlebnisgeneration, von 56 auf 63 Mitglieder ausbauen. Sorge, dass es mit der SL Aichach nicht mehr weitergehe, habe er nicht, so Schwank. Er selbst blicke zufrieden auf die 13 Jahre seiner Amtszeit zurück. Schwank war der zehnte Ortsobmann in der Geschichte der 1949 im Gasthof Hofmann gegründeten Landsmannschaft.

Auf die Frage, „Warum lasst Ihr Vergangenes nicht ruhen?“, hatte Schwank eine Antwort parat. „Alles ist nur geliehen auf dieser schönen Welt und Friede kann nur dort sein, wo es Versöhnung gibt.“ Dass die Ortsgruppe auch fast 80 Jahre nach Flucht und Vertreibung lebendig sei, führt Schwank auf die regelmäßigen Vortragsnachmittage und den jährlichen Verbandsausflug zurück. Für den SL-Landesverband wird der schwäbische Bezirksvorsitzende Edmund Schiefer aus Mindelheim an der Versammlung und Verabschiedung teilnehmen. (AZ)