Ostermarkt im Sisi-Schloss erweist sich erneut als Besuchermagnet

Plus Rund 60 Händlerinnen und Händler bieten beim Ostermarkt im Sisi-Schloss im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach ihre Waren an. Schon zum Auftakt kommen über 1600 Besucher.

Von Erich Echter

Der Ostermarkt der Stadt Aichach im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach hat sich am Wochenende einmal mehr als Besuchermagnet erwiesen. Die Mitarbeiterinnen des Info-Büros verkauften bereits am ersten Tag 1615 Eintrittskarten. Eine beachtliche Zahl, waren es in den ersten beiden Jahren doch "nur" 650 Besucherinnen und Besucher bei der Eröffnung gewesen. Heuer feierte der Ostermarkt ein kleines Jubiläum.

Man sei stolz, ihn bereits zum 20. Mal auszurichten, sagte Bürgermeister Klaus Habermann. Er erinnerte daran, dass die Stadt vor 25 Jahren das Sisi-Schloss gekauft hatte. Seit 25 Jahren gibt es die Sonderausstellung im Schloss. Der Bürgermeister ging unter anderem auf Yvonne Hilpert aus Oberhofen in der Schweiz ein. Sie war beim Ostermarkt mit ihren markanten Eiern eine Künstlerin der ersten Stunde und steht heute noch mit dem Info-Büro in Kontakt. Mittlerweile ist es ihr aufgrund ihres hohen Alters jedoch nicht mehr möglich, die weite Anfahrt nach Aichach auf sich zu nehmen.

