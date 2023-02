Vor den Discos in Aichach und Pöttmes fliegen die Fäuste

Nach Auseinandersetzungen am frühen Samstagmorgen vor dem Moospark und dem M-Eins sucht die Polizei nach Zeugen.

Während die Party in den Discos langsam dem Ende entgegenging, ist es auf den Parkplätzen des Moosparks und dem M-Eins zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, schlug ein bislang unbekannter Mann gegen fünf Uhr einen 21-Jährigen auf dem Parkplatz in der Rudolf-Diesel-Straße in Pöttmes unmittelbar mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. Der Angreifer flüchtete unerkannt.

Vor den Discos in Aichach und Pöttmes kommt es zum Streit

Fast gleichzeitig – gegen 5.15 Uhr – kam es in Aichach in der Rudolf-Diesel-Straße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und einem Unbekannten. Später schlug der Unbekannte mehrmals mit den Fäusten auf den Mann ein, der dadurch eine Platzwunde am Kopf erlitt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete ebenfalls unerkannt.

Deshalb bittet die Polizeiinspektion Aichach nun Zeugen um Hilfe. Wer etwas gesehen hat, soll sich unter 08251/89890 melden.