Polizei in Aichach unterbindet Alkohol- und Drogenfahrt

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei in Aichach zwei Treffer gelandet: Ein Fahrer stand unter Drogeneinfluss, ein anderer fuhr mit 0,56 Promille.

Die Polizei in Aichach hat bei einer Verkehrskontrolle am Freitag zwei Autofahrer an der Weiterfahrt gehindert. Bei einem 33 Jahre alten Mann stellten die Beamten fest, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ein 22-Jähriger wurde laut Polizeimitteilung außerdem mit 0,56 Promille erwischt. Beide Männer erwartet eine Bußgeldanzeige in Höhe von 500 Euro und ein Monat Fahrverbot. (inaw)