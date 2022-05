Preis fürs Stadtmuseum ist für Aichach "wie ein Ritterschlag"

Plus Das Aichacher Stadtmuseum bekommt den Schwäbischen Museumspreis. Die Auszeichnung tragen nur 22 von 200 Museen im Bezirk. Warum sie Aichach bekommt.

Freude bei der Stadt und ihren Museumsmachern: Das Aichacher Stadtmuseum ist preiswürdig. Die Einrichtung hat am Mittwochabend den Schwäbischen Museumspreis der Hans Frei-Kulturstiftung erhalten - als Anerkennung für das unverwechselbare Profil des Stadtmuseums, wie es hieß. Die Auszeichnung ist auch eine Würdigung für die ehrenamtlichen Mitarbeiter.