"Was macht der denn da?": Lastwagenfahrer fährt auf A8 Schlangenlinien

Plus Mit über 2,5 Promille kracht ein Lastwagenfahrer aus Crailsheim auf der A8 bei Adelzhausen in ein Baustellenfahrzeug. Vor Gericht zeigte er sich reumütig..

Vom Standstreifen auf die linke Spur und wieder zurück. Immer und immer wieder auf einer Strecke von gut zehn Kilometern zwischen Sulzemoos und Adelzhausen. Dann kracht es. Zu sehen sind diese Szenen auf einem mehrminütigen Video, das ein Autofahrer und sein Beifahrer im Oktober 2023 auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart von einem 52-jährigen Lastwagenfahrer gemacht haben. Der Crailsheimer stand nun wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs vor dem Amtsgericht Aichach.

Staatsanwältin Melanie Ostermeier warf dem Angeklagten vor, wegen seines Alkoholkonsums fahruntauglich gewesen zu sein und einen Unfall mit einem stehenden Baustellenfahrzeug verursacht zu haben. Sie begründete die Vorwürfe unter anderem mit dem Blutalkoholwert von über 2,5 Promille, der bei dem Berufskraftfahrer kurz nach dem Unfall festgestellt wurde. Ostermeier betonte: „Sie hatten großes Glück, dass nur ein Sachschaden dabei entstanden ist.“ Der Angeklagte war mit seinem Lastwagen in ein auf dem Standstreifen abgestelltes Baustellenfahrzeug gekracht und hatte einen Fremdschaden in Höhe von 88.000 Euro verursacht. Die Geschwindigkeit, mit der der Crailsheimer auf das stehende Fahrzeug auffuhr, lag laut Gutachter bei etwa 85 Kilometern pro Stunde.