Aichach

17:45 Uhr

Prozess: Der Aichacher "Spaziergänger" will nur Pokémon gespielt haben

Auch in Aichach waren "Spaziergänger“ gegen die Corona-Politik in der Innenstadt unterwegs. Jetzt wird gegen einen 41-Jährigen verhandelt, weil er die Demo angeführt haben soll.

Plus Ein 41-Jähriger hat einen Bußgeldbescheid erhalten, weil er als Leiter einen "Spaziergang" in Aichach angeführt haben soll. Warum er dagegen Einspruch eingelegt hat.

Von Gerlinde Drexler

Rund 270 Teilnehmer waren bei einem "Spaziergang" im Januar in Aichach unterwegs. Die sogenannten Spaziergänge gehörten auch im Wittelsbacher Land zu den Protestritualen der Corona-Skeptiker und Impfgegner. Meist ohne Anmeldung und erkennbaren Organisator demonstrierten die Teilnehmer gegen die Maßnahmen der Politik in der Pandemie. Damit verstießen sie jedoch gegen das Versammlungsgesetz. Am Aichacher Amtsgericht wird jetzt verhandelt, weil ein 41-Jähriger aus der Kreisstadt als Leiter eine Versammlung unter freiem Himmel ohne Anmeldung durchgeführt haben soll. Wegen der Ordnungswidrigkeit hatte er einen Bußgeldbescheid über 500 Euro bekommen und dagegen Einspruch eingelegt. Nur deshalb kam es jetzt zur Verhandlung,

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen