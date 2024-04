Prozess: Hat ein 59-Jähriger einen anderen mit dem Spaten geschlagen?

Plus Ein Mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg bestreitet vor dem Amtsgericht Aichach, dass ein Streit heftig eskaliert ist. Er ist wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Das ganze Dorf hörte das Geschrei, war sich der 59-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg sicher. Er war kurz nach Weihnachten mit einem Freund seines Neffen in Streit geraten und hatte ihn lautstark vom Hof gejagt. Dass er ihm während des Streits die flache Seite eines Spatens in den Bauch geschlagen haben soll, bestritt er bei der Verhandlung vor dem Aichacher Amtsgericht. Der 59-Jährige war wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Es muss an dem Abend recht turbulent auf dem Hof des Angeklagten zugegangen sein. „Das hat das ganze Dorf gehört“, sagte er aus. Auf die Palme gebracht hatte ihn schon, dass sein Neffe und dessen Freund ständig die Feuerschutztüre auf- und zugeschlagen und damit seine pflegebedürftige Mutter gestört hatten. Beide Männer seien „total dicht“ gewesen, erzählte der 59-Jährige. „Die haben irgendetwas Chemisches eingeschmissen gehabt“, war er sich sicher. Als er die beiden lautstark aufforderte, Ruhe zu geben, rief der Freund seines Neffen die Polizei. Der Angeklagte räumte ein: „Ich habe rumgeschrien, dass ich sie vom Hofe jage.“