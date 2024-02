Aichach

Quarteto Tocar in intimer Jazzclub-Atmosphäre

Plus Steht die beliebte Jazz-Reihe von Arnold Fritscher in der Aichacher Wandelbar vor dem Aus? Beim vorletzten Konzert der Reihe ist das Hinterzimmer brechend voll.

Von Manfred Zeiselmair

Die vom Aichacher Kulturförderpreisträger, Lehrer und Musiker Arnold Fritscher ins Leben gerufene Reihe „Jazz in der Wandelbar“ wird wohl bald der Vergangenheit angehören. Wie bekannt, wird der derzeitige Wirt Ralph Reh seine Aichacher Gaststätte nicht mehr weiterführen. In den Räumlichkeiten soll schon bald ein vietnamesisches Lokal einziehen. Bedeutet dies auch das Aus für die in Aichach mittlerweile etablierte Jazzszene? Beim bisher vorletzten Konzert der Kultreihe war das Wandelbar-Hinterzimmer noch einmal brechend voll. Mit der professionellen Tangoformation Quarteto Tocar erlebten die mehr als 60 Besucherinnen und Besucher ein Konzert der Spitzenklasse in intimer Jazzclub-Atmosphäre.

Auf der kleinen Bühne stehen vier klassisch ausgebildete Berufsmusiker, darunter mit Martin Franke (Violine), Stefan Schwab (Klarinette) und Herbert Engstler (Kontrabass) drei Musiker der Augsburger Philharmonie. Vierter Mann im Bunde und kreativer Kopf des Quartetts ist der Aichacher Musiklehrer Gregor Holzapfel, der nicht nur mit klassischer und E-Gitarre, sondern auch durch zwei Eigenkompositionen beeindruckt. Zudem führt er mit interessanten, humorvoll vorgetragenen Geschichten durch das abwechslungsreiche Tango-Programm, das mit fröhlichen Milongas, stimmungsvollen argentinischen und französischen Valses (Walzern) sowie Jazz Manouche (Gypsy-Jazz) angereicht ist.

