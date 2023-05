Aichach

11:56 Uhr

Rauchmelder schreckt Bewohner auf: Für eine Frau kommt jede Hilfe zu spät

Bei einem Wohnungsbrand in diesem Mehrfamilienhaus in Aichach ist in der Nacht zum 1. Mai eine Frau gestorben.

Plus In einer Wohnung in der Dachauer Straße in Aichach bricht in der Nacht zum 1. Mai ein Feuer aus. Ein Anwohner setzt den Notruf ab. Die 54-Jährige kann nur noch tot geborgen werden.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Zu einem schweren Brandunglück mit tragischem Ausgang ist es in der Nacht zum 1. Mai in Aichach gekommen. Die Feuerwehr traf wenige Minuten, nachdem ein Hausbewohner den Notruf abgesetzt hatte, am Brandort ein. Im Hof hatten sich bereits sechs Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses versammelt. Es fehlte allerdings die Frau aus der Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war. Trotzdem hatten die Einsatzkräfte zunächst die Hoffnung, sie könnten die Frau noch retten.

Betroffen war der Mitteltrakt eines dreispännigen Reihenhauses mit jeweils sechs Wohnungen an der Dachauer Straße/Ecke Ecknacher Weg. Das Feuer war in der obersten Wohnung im zweiten Stock ausgebrochen. Dort hatten die Rauchmelder angeschlagen. Dieses lautstarke Signal schreckte vermutlich andere Bewohnerinnen und Bewohner auf. Einer von ihnen setzte laut Polizei um 0.25 Uhr den Notruf ab. Rettungsdienste und Feuerwehren rückten in großer Zahl an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen