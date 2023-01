Reichsbürgerin legt Einspruch ein, erscheint aber nicht vor Gericht

Plus Eine 40-Jährige muss sich wegen versuchter Nötigung verantworten. Die mündliche Verhandlung am Amtsgericht Aichach erfolgt jedoch ohne sie. Das ist kein Einzelfall.

Auch nach 15 Minuten Wartezeit ist von der Angeklagten am Amtsgericht in Aichach nichts zu sehen. Für Richter Axel Hellriegel und Staatsanwalt Stefan Hauke ist das wenig überraschend, denn: Die 40 Jahre alte Frau aus Adelzhausen wird zur Reichsbürgerszene gezählt. Reichsbürger lehnen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland als souveräner Staat ab und bestreiten etwa die gesamte deutsche Rechtsordnung. Deswegen werden Vorladungen oftmals ignoriert. Insgesamt 50 Personen zwischen 30 und 80 Jahren sind nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Nord im Landkreis Aichach-Friedberg als Reichsbürger bekannt. Davon sind etwa 60 Prozent männlich.