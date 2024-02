„Rewe 2.0“ in Aichach ist erster Supermarkt in Holzbauweise in Region

Nachhaltigkeit war der Bauherrin Sandra Pletschacher in der Schrobenhausener Straße wichtig. Abholservice, Poststation und Selbstbedienungskassen beim „Rewe 2.0“ sind neu.

Etwa 1500 Quadratmeter groß ist die Verkaufsfläche des neuen Rewe in der Schrobenhausener Straße in Aichach. Am Donnerstag, 15. Februar, eröffnete der Supermarkt offiziell, am Mittwochabend konnten sich bereits rund 150 geladene Gäste bei einem Pre-Opening einen ersten Eindruck von dem Neubau verschaffen. Er schließt nach einem Jahr wieder die Nahversorgungslücke im Aichacher Norden und ist nicht nur modern, sondern auch nachhaltig.

Es sei in der Region der erste Supermarkt, der komplett in Holzbauweise gebaut wurde, war Peter Pletschacher, Inhaber der gleichnamigen Baufirma aus Dasing, stolz. Für ihn war das Projekt noch in anderer Hinsicht etwas Besonderes: Bauherrin war seine Frau Sandra Pletschacher und mit der Familie Ihle, die die Bäckerei und das kleine Café betreibt, ist er über den gemeinsamen Urgroßvater verwandtschaftlich verbandelt. Die nachhaltige Bauweise war dem Ehepaar wichtig.

Das Dach des Holzbaus ist eingegrünt und in den nächsten Wochen werde darauf eine Fotovoltaik-Anlage montiert, teilte Peter Pletschacher mit. Auch bei der Auswahl der Handwerker legte er Wert darauf, dass möglichst viele aus der Region kommen: „Etwa 70 Prozent aller Gewerke kommen aus einem Umkreis von 20 Kilometern.“ Planung und Ausführung der Holzbauweise übernahm Pletschacher mit seinem eigenen Betrieb.

Supermarkt wurde in zwölf Monaten gebaut

Innerhalb von nur zwölf Monaten sei der „Rewe 2.0“ entstanden, sagte Marktleiter David Grunwald. Warum 2.0? Der neue Markt mit seinen 35 Mitarbeitern sei sehr modern geworden, erklärte Grunwald. Und das nicht nur in optischer Hinsicht. Die Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit, an sogenannten Selbstbedienungskassen ihre Waren selbst einzuscannen und zu bezahlen.

Neu sind in dem Markt die Abholstation sowie die Poststation. Bei den fast 11.700 verschiedenen Artikeln im Warensortiment des Supermarktes sei auch ein „sehr ausgeprägtes veganes Sortiment“ dabei, so der Marktleiter. Auch Produkte von regionalen Anbietern finden sich in den Regalen. Außerdem engagiert sich der Markt an einem sozialen Projekt: „Wir unterstützen mittels Pfandspende die Humanitas Aichach“, teilte Grunwald mit.