RSCler radeln 165 Kilometer in die Eng

14 Mitglieder des Radsportclubs (RSC) Aichach machten sich mit ihren Rennrädern auf den Weg in die Eng, was schon seit der Vereinsgründung im Jahr 1977, mit wenigen Ausnahmen, zum Jahresprogramm gehört. Vier Radler, geführt von Josef Lechner, starteten in Königsdorf und bewältigten die 165 Kilometer mit einem Gesamtanstieg von 1340 Höhenmetern in fünf Stunden, was einer Durchschnitts-Geschwindigkeit von 32 Kilometern pro Stunde entspricht. Etwas langsamer gingen es neun Radler von Lenggries aus an. Hier leisteten Helmut Schiller, Max Götz und Richard Lichtenstern wertvolle Führungsarbeit. Die Tour führte über die Jachenau, Walchensee, Wallgau, Vorderriss zur Eng-Alm und über den Sylvensteinspeicher-See nach Lenggries zurück. Wolfgang Wilkes fuhr mit seinen 88 Lebensjahren von Fall aus in die Eng und wieder zurück.

Raimund Daurer