Saitentanz wirbelt von der Volksmusik bis zum „Nutrocker“

„Schubladenfreie Scheuklappenlosigkeit“ – mit diesen Attributen kündigte Angelika Man vom Kulturbüro der Stadt Aichach das Konzert des oberbayrischen Instrumental-Quintetts Saitentanz an. Sie sollte recht behalten, wenngleich das Konzert wetterbedingt kurzfristig vom Spitalhof in die Grundschule Aichach-Nord verlegt werden musste. Doch das zahlte sich schon allein wegen der viel besseren Akustik aus. Zudem hätten nicht nur die empfindlichen Saiteninstrumente, sondern auch die Besucherzahlen unter den kühlen Abendtemperaturen gelitten. In der bestuhlten Schul-Aula erlebten schließlich knapp 100 Musikbegeisterte einen bunten Abend voller Spielfreude, Humor und musikalischer Perfektion.

