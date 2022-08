Aichach

vor 21 Min.

Schließt das spanische Restaurant "Tio Pepe" in Aichach?

Plus "Eine Ära geht zu Ende, nach 16 Jahren": Mit dieser Botschaft hat Inhaber José Barrera für Furore gesorgt. Das steckt hinter der Aktion.

Von Marina Wagenpfeil

Wer derzeit bei "Tio Pepe" einen San-Miguel-Eimer bestellt, darf den Eimer samt zwei Gläsern behalten. Es ist Ausverkauf in der spanischen Bodega am Aichacher Stadtplatz. "Alles muss raus", so formuliert es Inhaber José Barrera, der das Restaurant seit 16 Jahren betreibt. Vor inzwischen über einer Woche hat Barrera eine Anzeige geschaltet mit den Worten: "Bodega Tio Pepe! Eine Ära geht zu Ende, nach 16 Jahren!". Doch was genau meint er damit?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen