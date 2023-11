Aichach/Schrobenhausen

vor 2 Min.

Das Pegasus-Theater wagt mit seiner Aufführung etwas Neues

Plus Die Theatergruppe, die ihren Ursprung im Wittelsbacher Land hat, tritt bald wieder auf und erzählt "antike Anekdoten" aus der griechischen Mythologie auf neue Art und Weise.

Von Gerlinde Drexler

Einen ganz neuen Weg geht das Pegasus-Theater bei seiner aktuellen Produktion. "Es ist kein klassisches Pegasus-Stück", sagt Regisseur Josef Putz. Der Aichacher führt bei dem Amateurtheater heuer das erste Mal Regie. Er setzt die Idee um für den neuen Weg, den die Theatergruppe bei "Antike Anekdoten – Beinahe epische Erzählungen aus und um den Olymp" einschlägt. Simon Bunk aus Aichach spielt dabei Hades, den Gott der Unterwelt. Premiere ist am Freitag, 10. November, in der Maria-Ward-Realschule in Schrobenhausen. "Ein Engel kam nach Babylon" hieß das letzte größere Stück, das das Pegasus-Theater aufgeführt hatte. Das war bereits 2018.

Josef Putz führt erstmals Regie beim Pegasus-Theater

Es war auch die Produktion, bei der Bunk zum ersten Mal auf der Pegasus-Bühne stand. Josef Putz, ein ausgebildeter Theater-Pädagoge, stieß erst nach dem Dürrenmatt-Stück zu der Truppe dazu. Der 57-jährige Aichacher betont: "Ich bin nicht als Regisseur vorstellig geworden, sondern wollte mit ihnen ein sogenanntes Theatertraining machen." In dem Training, das bis auf die Unterbrechung wegen Corona bis Februar 2022 auch stattfand, sollten die Mitspieler spielerisch ihre Fähigkeiten entwickeln. Dann kam der Ukraine-Krieg, die Spritpreise stiegen und das Training schlief ein bisschen ein.

