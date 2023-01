Schulleiter verlässt Aichacher Realschule mit "zwei weinenden Augen"

Plus Hans F. Stock nimmt nach fünf Jahren Abschied von der Wittelsbacher Realschule. Er geht nicht gerne. Dass er es dennoch tut, hat vor allem praktische Gründe.

Zum Halbjahr 2018 ist Hans Friedrich Stock nach Aichach an die Wittelsbacher Realschule gekommen. Zum Halbjahr verlässt er die Schule nun nach fünf Jahren. Der Schulleiter macht kein Hehl daraus, wie sehr er sich in Aichach wohlgefühlt hat. "Ich gehe mit fast zwei weinenden Augen, weil es mir hier wirklich gut geht", sagt Stock. Auf Anfrage unserer Redaktion erzählt er, warum er es trotzdem tut.