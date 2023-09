Es gibt seitenweise Anregungen zu Ecknacher Bebauungsplänen

Plus Der Aichacher Bauausschuss behandelt eine ganze Reihe von Stellungnahmen zu zwei Bebauungsplänen. Diese sollen den dörflichen Charakter Ecknachs sichern.

Der Aichacher Ortsteil Ecknach soll seinen Dorfcharakter behalten. Der Aichacher Stadtrat versucht, das mit dem Mittel der Bauleitplanung zu sichern.

Im Ecknacher Ortskern gibt es einige landwirtschaftliche Hofstellen, die nach Betriebsaufgabe mit Mehrfamilienhäusern bebaut werden könnten oder zum Teil schon sind. Der Bebauungsplan "Pfarrer-Steinacker-Straße" in Ecknach soll städtebauliche Fehlentwicklungen durch zu massive Nachverdichtung verhindern und den Ortscharakter erhalten.