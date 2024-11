Skilehrer der Grubetfreunde Aichach nehmen an Schulung teil

Fünf Mitglieder der Grubetfreunde Aichach, die im Lehrteam der Naturfreunde Deutschlands aktiv sind, nahmen an der Landeslehrteamschulung im Stubaital teil. Sie dient der Vorbereitung der Lehrteamer auf bevorstehende Schulungen und Fortbildungen in den Naturfreunde-Landesverbänden. Im Fokus der Schulung standen drei zentrale Themen: die Weiterentwicklung des persönlichen Fahrkönnens, innovative Ansätze in der Methodik des Skifahrens und die Auseinandersetzung mit dem Konzept „Push your Limits“ – also dem kontrollierten Überschreiten der eigenen Grenzen. Die Schulung leiteten Daniel Ruisinger und Nicky Vogt. Die Grubetfreunde Simon Ruisinger, Christian und Florian Oberhauser, ebenfalls im Lehrteam der Naturfreunde Deutschland tätig, waren Teilnehmer.

