Spatenstich für das neue Technologietransferzentrum in Aichach

Plus Im Aichacher Stadtteil Ecknach entsteht eine Außenstelle der Hochschule Augsburg. Ziele und Erwartungen sind hoch. Das wird beim Spatenstich deutlich.

Die ersten Projekte werden schon vorbereitet, die Arbeit im Hintergrund läuft auf Hochtouren. Doch erst im Lauf des nächsten Jahres wird das neue Technologietransferzentrum (TTZ) in Aichach seinen praktischen Betrieb aufnehmen. Denn die Halle dafür muss erst noch aus- und umgebaut werden. Am Mittwoch fand auf dem Gelände des Holzbauspezialisten Züblin Timber im Stadtteil Ecknach der Spatenstich statt - im Beisein vieler Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Wissenschaftsminister Markus Blume gab anderthalb Monate vor der Landtagswahl persönlich den Startschuss für das Projekt.

Mit Blick auf den Erdhaufen, der für den Spatenstich bereitlag, scherzte er: Selten sei das Missverhältnis zwischen der Größe des Haufens und der Bedeutung des Tages größer gewesen. Blume sprach von einem "großen Tag für Aichach, einem wichtigen Meilenstein für die Hochschule Augsburg und einem wichtigen Baustein für den Freistaat". Die Ansprachen der Redner waren gespickt von Superlativen.