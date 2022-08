Aichach

18:30 Uhr

Projekt vereint Sport und Kunst hinter Gittern in der JVA Aichach

Plus Bereits zum 20. Mal nehmen Inhaftierte der JVA Aichach an "Erlebnispädagogik hinter verschlossenen Türen" teil. Das Programm ist herausfordernd und bereichernd zugleich.

Von Hannah Wastlhuber

Zum Abschluss durften die Teilnehmerinnen einen Brief an sich selbst schreiben. Wenn sie aus der Haft entlassen werden, bekommen sie ihn wieder. Darin haben sie aufgeschrieben, was sie mitnehmen konnten aus der Projektwoche "Erlebnispädagogik hinter verschlossenen Türen". Die fand in der Justizvollzugsanstalt Aichach jetzt bereits zum 20. Mal statt. Drei Tage lang konnten die 18 Mädchen und jungen Frauen zwischen 14 und 22 Jahren, die dort in der Jugendabteilung inhaftiert sind, dabei Kunst und Sport machen. Ebenso auf dem Programm standen erlebnispädagogische Übungen, die auch Konfliktpotenzial bargen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen