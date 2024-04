Stadt verzichtet auf Sondernutzungsgebühren für E-Ladesäulen

Aichach verlangt nichts bei Stationen auf städtischen Parkplätzen. Bei Feuerwehr sind jetzt bis zu 150 Kilowatt möglich.

Die Stadt Aichach kassiert keine Sondernutzungsgebühren, wenn auf städtischen Parkplätzen E-Ladesäulen aufgebaut werden. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Er ist damit der Empfehlung aus dem Bauausschuss gefolgt. Wie berichtet, sollen am Ärztehaus Aichach (Sudetenstraße), an der Grundschule Aichach-Nord (Mozartstraße), am Krankenhaus (Krankenhausstraße) und am Kindergarten Holzgarten (Auenstraße) auf städtischem Grund Ladestationen entstehen. Ein geeigneter Anbieter und Betreiber sei bereits vorhanden, hieß es vonseiten der Verwaltung. Mit diesem sollen nun die Verhandlungen vorangetrieben werden.

Am Feuerwehrhaus ist jetzt eine Ladeleistung von bis zu 150 Kilowatt möglich

Der Energieversorger LEW hat die E-Station auf dem Parkplatz bei der Freiwilligen Feuerwehr Aichach an der Freisinger Straße inzwischen mit einer leistungsstärkeren Schnellladesäule ausgerüstet. Laut einer Mitteilung wurde die bisherige Säule durch eine leistungsstärkere Gleichstrom-Ladestation ersetzt: Dort kann jetzt mit einer Leistung von bis zu 150 Kilowatt ausschließlich Ökostrom geladen werden – sofern das Fahrzeug dafür geeignet ist. Die öffentlich zugängliche Station hat zwei Ladepunkte. Das bedeutet: Zwei E-Autos können dort gleichzeitig jeweils maximal 75 Kilowatt laden. Das Freischalten und Bezahlen eines Ladevorgangs ist über Lade-Apps verschiedener Anbieter möglich. Bezahlt werden kann laut Mitteilung zum Beispiel über Paypal, Kreditkarte oder Bankeinzug. (mit cli)

