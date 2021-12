Stereostrand 2022: Der Kartenvorverkauf startet am Sonntag

Die Organisatoren gehen die zweite Auflage des erfolgreichen Stereostrand-Festivals in Aichach optimistisch an. So funktioniert der Vorverkauf für 2022.

Die erste Auflage war ein voller Erfolg: Das Stereostrand-Festival 2019 in Aichach schlug voll ein. 2020 fiel es der Corona-Pandemie zum Opfer. Und auch dieses Jahr. Hier konnten sich Fans lediglich mit einem Ersatz-Konzert im Aichacher Stadion trösten. Doch 2022 soll das Stereostrand-Festival auf alle Fälle wieder stattfinden. Termin ist am 12. und 13. August. Die Organisatoren starten rechtzeitig vor Weihnachten den Vorverkauf.

Stereostrand-Organisatoren hoffen auf Entspannung bis Sommer

Die Macher des Festivals packen das Open Air mit Optimismus an. "Wir freuen uns sehr auf das Festival und hoffen, dass die Leute uns vertrauen, dass wir wieder ein tolles Programm aufstellen", heißt es in einer Mitteilung. Informationen über erste Bands kündigen sie für Anfang nächsten Jahres an. Weiter heißt es: "Trotz der aktuellen Lage gehen wir davon aus, dass sich bis Sommer alles wieder etwas entspannt und wir mit voller Kapazität an den Start gehen können." Es freue sie, falls es ihnen gelinge, Menschen mit dieser optimistischen Planung etwas Hoffnung zu geben.

Geplant sind drei Bühnen, Live-Musik, Kinderprogramm, Kreativmarkt und kulinarische Köstlichkeiten.

Der Vorverkauf für Stereostrand in Aichach startet online

Tickets sind online ab Sonntag, 5. Dezember, mittags zu haben. Möglich sind laut einer Mitteilung entweder e-Tickets, also welche zum Selbstausdrucken oder zum Vorzeigen auf dem Smartphone, zu haben oder Hardtickes als Weihnachtsgeschenk. Bei den Hardtickets fallen Versandgebühren an. Die Bestellung dafür muss allerdings bis zum 17. Dezember vorliegen.

Es gibt aber auch einen analogen Vorverkauf und zwar in Aichach im Musikhaus Sedlmeyr, beim Canada in Obermauerbach, beim Boandl-Bräu in Oberbernbach und im Kino Aichach. In Friedberg sind Tickets in der Buchhandlung Lesenswert, in Schrobenhausen in der Buchhandlung an der Stadtmauer und im Lindenkeller und in Augsburg bei Frizzante & Brand zu haben.

Diese Tickets sind für das Aichacher Stereostrand-Festival zu haben

Wochenendticket für Erwachsene für zwei Tage (53 Euro)

Tagesticket für Erwachsene (Fr 31, Sa 36 Euro)

Familienticket Beide Erziehungsberechtigte dürfen mit diesem einen Ticket kommen. Voraussetzung ist, dass sie in Begleitung ihrer Kinder kommen (Fr 40, Sa 45)

Jugendticket Das Jugendticket ist neu und gilt von 14 bis einschließlich 21 Jahre. Verbilligter Eintritt, jeweils Tagestickets (Fr 15, Sa 20 Euro)

Kinder sind generell bis 13 Jahre (in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten) frei. (AZ)