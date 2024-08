Sternekoch im Kindergarten – Chris Sauer besucht Kinderhaus der Lebenshilfe

Die Kindergartenkinder im Haus der Lebenshilfe in Aichach durften sich in den Ferien über einen besonderen Besuch freuen: Sternekoch Chris Sauer aus Landsberg, er kocht auch in der BR-Fernsehsendung „Wir in Bayern“, kam über die Idee des „Social Table“ in die Lebenshilfe – 25 Kinder machten an diesem Tag ihr Mittagessen selbst: zwei Nudelsorten, zwei Pastasaucen. Alle kneteten mit Begeisterung Teig und bedienten die mitgebrachte Nudelmaschine. Sauers Mission: „Kinder sollen Spaß am Kochen haben.“ Nicht wenige Kinder hatten an diesem Tag ihre Eltern aufgefordert, Nudelmaschinen zu kaufen – zwei der mitwirkenden Kinder sind sich sicher: Ich will unbedingt Koch werden!

