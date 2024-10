Sudetendeutsche feiern 75. Jubiläum mit Festakt in Aichach

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft (SL) Aichach erinnert mit einem großen Festakt am Sonntag, 27. Oktober, im Aichacher Pfarrzentrum an ihre Gründung vor 75 Jahren. Die Feier beginnt um 14 Uhr im Aichacher Pfarrzentrum.

Für SL-Obfrau Heidi Hötschel, die erst vor wenigen Monaten die Nachfolge des erkrankten Gert-Peter Schwank angetreten hatte, ist es die erste große Veranstaltung. Sie ist jedoch optimistisch: „Ich habe eine fantastische und kreative Vorstandschaft, die mir geholfen hat, ein wirklich ansprechendes Programm zusammenzustellen.“ Mit Festredner Prof. Bernd Fabritius besucht erstmals ein Präsident des Bundes der Vertriebenen (BdV) die Kreisstadt.

Sudetendeutsche Landsmannschaft wurde im Gasthaus Hofmann ins Leben gerufen

CSU-Bundestagsabgeordneter Hansjörg Durz hat einer Mitteilung zufolge sein Kommen zugesagt, ebenso Bürgermeister Klaus Habermann (SPD), CSU-Altlandrat Christian Knauer, Landratsstellvertreter Helmut Lenz (Freie Wählergemeinschaft) sowie die Geistlichen der christlichen Konfessionen. Seitens der Landsmannschaft werden Bezirksvorsitzender Edmund Schiefer und Kreisobmann Franz Böse erwartet. Der Aichacher Liederchor umrahmt die Veranstaltung musikalisch.

Als Einstieg plant die SL nach der Totenehrung die Präsentation eines Filmes, in dem an die Ereignisse von Flucht und Vertreibung, die Integration der Heimatvertriebenen und den Wandel in der Arbeit der Landsmannschaften erinnert wird. Es folgen drei Grußworte und ein kurzer Power-Point-Vortrag zur Geschichte der SL Aichach. Diese war am 6. Dezember 1949 im ehemaligen Gasthaus Hofmann ins Leben gerufen worden, Gründungsvorsitzender war Rudolf Adam.

BdV-Landesvorsitzender, Altlandrat Christian Knauer, hält das Schlusswort

Nach der Festrede des früheren Bundesbeauftragten für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, BdV-Präsident Prof. Bernd Fabritius, werden langjährige Mitglieder geehrt. Das Schlusswort hält Altlandrat Knauer in seiner Eigenschaft als BdV-Landesvorsitzender.

Erika Glöckner, der stellvertretenden SL-Ortsobfrau, ist nicht bange um die Zukunft ihrer Ortsgruppe. Sie sagt: „Wir sind eine der wenigen Gruppen in Bayern, die sich auch heute noch über steigende Mitgliederzahlen freuen dürfen.“ Dazu habe sicherlich beigetragen, dass sich die Landsmannschaft in den vergangenen Jahren für die Themen aller Heimatvertriebenen, Aussiedlerinnen und Aussiedler geöffnet habe. Glöckner sagt: „Bei uns ist jeder, der familiäre Wurzeln in den deutschen Siedlungsgebieten im Osten hat oder sich für die ostdeutsche Geschichte interessiert, herzlich willkommen.“

Auch Gäste sind bei der Jubiläumsfeier willkommen

Daher freue man sich über jede und jeden, der als Gast ins Pfarrzentrum komme. Jonny Michl, langjähriger Kassier der Ortsgruppe, fügt hinzu: „Wem daran liegt, dass die Vertreibung der Deutschen und deren Geschichte nicht in Vergessenheit geraten soll, der ist herzlich eingeladen, bei uns Mitglied zu werden. Wer, wenn nicht die Nachfahren der Heimatvertriebenen und Aussiedler, sollen diese Aufgabe sonst übernehmen?“ (AZ)