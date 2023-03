Tödliche Bluttat: Kann sich die Polizei auf so etwas vorbereiten?

Plus Die tödliche Auseinandersetzung unter Eheleuten in Aichach ist eine Ausnahmesituation. Auch für Polizisten. Als sie gerufen werden, wissen sie nicht, welche Gefahr droht.

Der Notruf, der am Montag kurz vor 13 Uhr eingeht, ist besorgniserregend: Die Anruferin aus Aichach fordert Polizei und Notarzt an, weil ihre Nachbarin mit Messerstichen verletzt worden sei. Die 51-Jährige hat sich soeben schwer verletzt und blutüberströmt zu ihrer Nachbarin geflüchtet. Hilfe ist dringendst nötig. Was bewegt Polizisten, die zu so einem Szenario gerufen werden? In diesem Fall ist es vermutlich vor allem die Frage: Wo ist der Messerstecher? Es handelt sich zweifelsohne um eine Ausnahmesituation. Können Polizistinnen und Polizisten auf so etwas vorbereitet sein?

Die Arbeit an einer Polizeiinspektion wie Aichach ist nicht vergleichbar mit der von Kollegen in der Nähe sozialer Brennpunkte einer Großstadt. Wie die tödliche Auseinandersetzung unter Eheleuten in einer kleinen Wohnstraße in der Aichacher Innenstadt zeigt, müssen aber auch die Polizisten in einer Kleinstadt stets mit einem extrem schwierigen Einsatz rechnen. Das war am Montag zweifelsohne der Fall.

Der Aichacher Polizei-Chef sieht seine Leute gut vorbereitet auf Extremlagen

Der Aichacher Inspektionsleiter Michael Jakob sieht seine Leute gut auf solche Ausnahmesituationen vorbereitet. Es sei wesentlicher Teil der Aus- und Fortbildung, die Kollegenschaft auf Einsätze mit hohem Gefährdungspotenzial einzustellen. Nicht nur in einsatztaktischer, sondern auch in psychologischer Hinsicht. Die Beamtinnen und Beamten seien "auch unter hoher Anspannung handlungssicher und können gefährdeten Personen selbst in lebensbedrohlichen Einsatzlagen bestmöglich helfen", ist Jakob überzeugt.

Michael Jakob ist Leiter der Polizeiinspektion Aichach. Foto: Polizeipräsidium Schwaben-Nord (Archivbild)

Mit einer solchen Kategorie musste die Aichacher Streifenbesatzung rechnen, als sie am Montag zum Tatort ausrückte, der nicht weit entfernt von ihrer Inspektion liegt. Keiner konnte zu diesem Zeitpunkt wissen, ob von dem 50-jährigen Ehemann Gefahr ausgeht. Die 42-jährige Nachbarin, die der Schwerverletzten die Tür öffnet, jedenfalls bekam es mit der Angst zu tun, wie sie unserer Redaktion erzählte. Sie schloss alle Fenster und ließ die Rollläden herab.

Mann greift Ehefrau mit Messer an: Polizeibeamte müssen sofort reagieren

Die ersten Einsatzkräfte mussten am Tatort reagieren. Auf Verstärkung warten konnten sie nicht. Jakob sagt: "Bei Einsatzlagen, in denen von einer akuten Gefährdung von Personen ausgegangen werden muss, reagiert die Polizei sofort und mit einem hohen Kräfteansatz." Der Auftrag ist in solchen Fällen klar. Es müsse stets Ziel sein, "drohende Gefahren von einem potenziellen Opfer schnellstmöglich abwehren zu können". Abwarten komme grundsätzlich nicht infrage, "wenn ein Täter weiterhin auf sein Opfer einwirkt".

Das mutmaßliche Opfer, die 51-jährige Ehefrau, war zwar bei der Nachbarin in Sicherheit. Doch wer konnte wissen, wie der Ehemann, der mögliche Täter, weiter reagieren würde? Jakob betont, die Einsatzkräfte müssten im Zweifelsfall "auch unter Inkaufnahme eines erhöhten Eigenrisikos einschreiten, bis gegebenenfalls Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen werden können".

Nach der Bluttat sind in Aichach über 30 Polizisten am Tatort

Als die Polizei eintraf, hielt sich der 50-jährige Ehemann mutmaßlich noch im Haus auf. Über Details, wie der Einsatz danach konkret ablief oder wie viele Beamte vor Ort waren, als der Mann schließlich im Außenbereich mit schweren Schnittverletzungen gefunden wurde, darüber gibt die Polizei keine Auskunft. Klar ist grundsätzlich aber, dass bei Einsatzlagen mit erhöhtem Gefährdungspotenzial die örtliche Dienststelle nicht alleingelassen wird. Sie erhält laut Jakob innerhalb kürzester Zeit Unterstützung durch umliegende Dienststellen und die Einsatzhundertschaft.

So war es auch am Montag. Innerhalb weniger Minuten seien über 20 polizeiliche Einsatzkräfte vor Ort gewesen, informiert der Inspektionsleiter. Mehr verrät die Polizei "aus einsatztaktischen Gründen" nicht. Grundsätzlich aber geht es immer darum, dass nicht nur für den Einsatz selbst, sondern auch für sonstige Ereignisse wie zum Beispiel Verkehrsunfälle genügend Leute vorhanden sind.

Die Polizei wird den Einsatz von Aichach nachbearbeiten

Mit Gewalt gegenüber weiteren Menschen oder sie selbst wurden die Einsatzkräfte am Montag nicht konfrontiert. Der 50-jährige Mann, der nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei mehrmals mit einem Messer auf seine Ehefrau eingestochen hat, starb noch vor Ort. Dem ebenfalls schwer verletzten Ehemann war "trotz unmittelbarer Versorgung und Reanimation durch einen Notarzt" nicht mehr zu helfen, wie es am Dienstag im Pressebericht hieß.

In dieser Straße in Aichach ereignete sich die tödliche Auseinandersetzung. Foto: Carmen Jung

Hat sich der Mann die Schnittverletzungen selbst beigebracht? Die Obduktion soll darüber Aufschluss geben, ob die am Montagabend zunächst von einem Polizeisprecher getroffene Einschätzung auch wirklich zutrifft. Ein Ergebnis der Obduktion vom Dienstag liegt bis jetzt nicht vor, hieß es bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Augsburg am Mittwochmorgen auf Anfrage. Die Ehefrau, die nach einer Notoperation seit Dienstag außer Lebensgefahr ist, konnte noch nicht vernommen werden.

Die tödliche Bluttat von Aichach wird die Polizei also noch länger beschäftigen. Nicht nur, was die Ermittlung des Hergangs anbelangt, die in den Händen der Kripo in Augsburg liegt, sondern auch der Einsatz selbst. Laut Inspektionsleiter Jakob ist es selbstverständlich, dass "derartige Einsätze einsatztaktisch sowie betreuungstechnisch immer nachbearbeitet" würden. Diese Vorgehensweise sei standardisiert. Denn es geht vor allem darum, "eine mögliche psychische Überlastung von Einsatzkräften frühzeitig erkennen und helfen zu können". Denn sie sollen auch weiterhin für Ausnahmesituationen gerüstet sein.