Trio Paargold mit Peter Maklar gibt ein Konzert in Aichach

Das Trio Paargold tritt in der Grundschule Aichach-Nord auf. Dahinter stecken der bekannte Musiker Peter Maklar und zwei junge Sängerinnen aus Pöttmes und Schrobenhausen.

"Gitarre. Gefühl. Gesang" – unter diesem Titel tritt das Trio Paargold am Samstag, 20. April, im Rahmen der "Aichacher Konzerte" in der Aula der Grundschule Aichach-Nord auf. Hinter dem Trio stecken neben dem bekannten Aichacher Konzertgitarristen Peter Maklar die jungen Sängerinnen Laura Klotzsch und Christine Biolek.

Die Paar als Namensgeberin des 2019 gegründeten Trios liegt nahe, stammen doch alle drei aus der Paartalregion. Das wertvolle Edelmetall steht einer Mitteilung zufolge für Maklars Entdeckerglück ebenso wie für das Gold in den Kehlen der beiden Sängerinnen. Mit zwei Gitarren, Ukulele, Percussion und Gesang gibt das Trio bekannte Pop-Melodien und Singer-Songwriter-Balladen – unter anderem von den Beatles, Joni Mitchell, Ed Sheeran, Ben King oder Leonhard Cohen – in eigenen Arrangements zum Besten.

Peter Maklar ist als eine Hälfte von Gruber & Maklar bekannt

Peter Maklar ist als die eine Hälfte des international beachteten Gitarrenduos Gruber & Maklar bekannt. Außerdem ist er seit mehr als 15 Jahren erfolgreich mit dem Schrobenhausener Liedermacher Kurt Schwarzbauer unterwegs. Doch er hat auch ein Händchen beim Erkennen musikalischer Talente.

Das zeigt sein neues Projekt "Paargold". Die Sängerinnen Christine Biolek aus Pöttmes und Laura Klotzsch aus Schrobenhausen wurden im September 2022 von den Rotary-Clubs Aichach-Schrobenhausen und Zürich-Dielsdorf mit dem internationalen Jugendförderpreis ausgezeichnet. Christine Biolek kommt aus einer musikalischen Familie: Die Oma war Opernsängerin in Tschechien, die Mutter ist Klavier- und Gesangslehrerin in Pöttmes. Schon als Kind gewann Christine Biolek den Talentwettbewerb der Pöttmeser Schulen. In dieser Zeit wurde Maklar auf sie aufmerksam. Auch Laura Klotzsch bringt reichlich Erfahrung als Sängerin und Bühnenprofi mit. So war sie zum Beispiel viele Jahre Frontfrau der Schrobenhausener Rockgruppe The Enfys.

Das Konzert in der Grundschule Aichach-Nord beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es in der Stadt-Info neben der Buchhandlung Rupprecht oder im Internet unter aichach.de/ticketshop. Restkarten – sofern vorhanden – an der Abendkasse ab 18.30 Uhr. Menschen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, erhalten Tickets für einen Euro.