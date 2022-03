Trotz Rheuma in Bewegung bleiben: Die Rheuma-Liga hilft

Plus Geschulte Therapeuten trainieren in Aichach mit Menschen, die unter Rheuma leiden. Wegen der Pandemie muss die Rheuma-Liga ihr Angebot einschränken.

Die Angebote der Deutschen Rheuma-Liga in Aichach sind – coronabedingt – aktuell stark eingeschränkt. Vor der Pandemie kamen dienstags und mittwochs vier bis fünf Gruppen zusammen, um im Trockenen und im Wasser zu trainieren. Nun sind es dienstags und mittwochs gerade mal zwei Gruppen, mit einer maximalen Teilnehmerzahl von jeweils 15 Personen. Zudem sind aktuell nur Trockenübungen möglich, da die Gruppen der Rheuma-Liga nicht ins Schwimmbad können. Diesen kurzen Abriss gibt Gisela Pfisterer, die Ansprechpartnerin der Aichacher Gruppe der Deutschen Rheuma-Liga, wenn sie nach dem Ist-Stand gefragt wird.