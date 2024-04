Aichach

Ulrichswerkstätten nehmen sanierte Halle in Aichach in Betrieb

Plus Die nächste Etappe bei der Modernisierung der UWA in Aichach ist geschafft: Das Gebäude B ist saniert. Am Donnerstag zieht die letzte Gruppe in ihre neuen Räume.

Von Claudia Bammer

Gerade sind noch Kartons für ein Aichacher Unternehmen gefaltet und befüllt worden, doch jetzt herrscht Aufbruchstimmung. Es geht in die Mittagspause für die Männer und Frauen. Sie arbeiten in den Ulrichswerkstätten Aichach (UWA) für Menschen mit Behinderung. Seit Kurzem tun sie das in neuen Räumen: Für über sechs Millionen Euro ist die Halle an der Flurstraße modernisiert worden. Der Umzug läuft, berichtet Einrichtungsleiter Johannes Kuderna bei einem Rundgang durch das neue Gebäude. Am Donnerstag ist die letzte Gruppe, der Lettershop, dran.

Die neue Halle ist ein weiterer Schritt, um die UWA den modernen Anforderungen anzupassen. Der erste Schritt war die neue Halle, die auf dem hinteren Teil des Geländes vor vier Jahren gebaut worden ist. Dort sind die Metallbearbeitung, die vorher auf drei Gebäude verteilt war, die Förderstätte und die Intensivgruppen untergebracht.

