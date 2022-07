Umfrage in Aichach: Gehen Sie aufs Volksfest?

Mit dem Umzug zum Festgelände hat am Freitagabend das Aichacher Volksfest begonnen. Wir haben auf dem Stadtplatz Menschen gefragt, ob sie hingehen.

Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie gibt es heuer wieder ein Volksfest in Aichach. Mit Bierzelt, Musik, Fahrgeschäften und allem, was dazugehört. Das Programm bis zum Sonntag, 24. Juli, ist so abwechslungsreich wie immer. Obwohl es die eine oder andere Einschränkung gibt. Wie zum Beispiel den verbilligten Mittagstisch, der nur an bestimmten Tagen angeboten wird. Wir haben Passanten und Passantinnen am Stadtplatz in Aichach gefragt, ob sie auf das Volksfest gehen werden.

Rosmarie Baur aus Altomünster wird "eher nicht" aufs Volksfest gehen. Foto: Gerlinde Drexler

Rosmarie Baur aus Altomünster:

Ich habe keine kleinen Kinder mehr. Deshalb werde ich eher nicht auf das Volksfest gehen. Vielleicht mal, um mir ein Hendl zu holen, oder wenn ich mit den Arbeitskollegen zum Mittagessen hingehe. Früher war ich schon gerne auf dem Volksfest in Aichach, aber inzwischen war ich schon seit Jahren nicht mehr dort. Es ist mir auch zu umständlich, bis ich einen Parkplatz gefunden habe.

Renate Jilg aus Aichach wohnt in Hörweite des Volksfestes und genießt das. Foto: Gerlinde Drexler

Renate Jilg aus Aichach:

Wir sind eher die akustischen Genießer. Wir wohnen in der Nähe und genießen die Geräuschkulisse vom Volksfest auf unserer Dachterrasse. Das ist richtig schön. Früher, als unsere Kinder noch klein waren, war das Volksfest ein Muss. Aber inzwischen ist das Hingehen nicht mehr so unseres. Wir sind auch keine Biertrinker. Und heuer sind wir zeitlich auch ziemlich verplant und haben kaum Zeit dafür.

Alice Hüllen aus Aichach ist noch vorsichtig wegen Corona. Foto: Gerlinde Drexler

Alice Hüllen aus Aichach:

In den Biergarten draußen vor dem Zelt traue ich mich schon. Ins Festzelt aber nicht. Da bin ich noch vorsichtig wegen Corona. Die Welle geht weiter, und viele sind erkrankt. Deshalb will ich große Veranstaltungen wie diese meiden. Ich war aber auch noch nie ein so großer Volksfestfan – und mit Corona erst recht nicht. Mir gibt es nichts. Alles ist auch so teuer geworden, dass es nicht mehr schön ist.

Josef Sporrer aus Unterschneitbach will auf jeden Fall zum Seniorennachmittag gehen. Foto: Gerlinde Drexler

Josef Sporrer aus Unterschneitbach (Stadt Aichach):

Auf das Volksfest freue ich mich schon. Ich werde mir das Standkonzert am Stadtplatz anhören und auf den Seniorennachmittag gehen. Und es kann schon sein, dass ich noch mal reinfahre. Wenn man alleine ist, ist das eine schöne Abwechslung. Und auf dem Volksfest treffe ich immer Leute, die ich kenne. Ein halbes Hendl und die halbe Bier gehören für mich zum Volksfest einfach dazu.