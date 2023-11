Umfrage in Aichach: Was ist Ihr Mittel gegen den Herbstblues?

Kalt und nass ist es draußen. Der Herbstblues ist überall im Alltag spürbar. Wir haben Menschen in Aichach nach ihrem Rezept gegen bedrückte Stimmung gefragt.

Der November ist mit seinen kurzen Tagen, niedrigen Temperaturen und wechselhaftem Wetter nicht unbedingt als stimmungsfördernd bekannt. Dementsprechend suchen einige Menschen in dieser Zeit den Weg nach drinnen und unter die warme Decke. Wir wollten von Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz wissen, was ihre persönlichen Tipps sind, um sich selbst etwas Gutes zu tun und ihre Laune zu verbessern.

Für Maria Maurer aus Aichach ist jetzt die ideale Gelegenheit, um sich bei einer Tasse Tee und selbstgebackenen Plätzchen eine Auszeit zu gönnen. Foto: Marian Erhard

Maria Maurer, Aichach: Es gibt verschiedene Dinge, die mir zu dieser Jahreszeit eine Freude bereiten. Ich trinke gerne heiße Getränke; am liebsten Ingwertee mit Zitrone. Dazu esse ich dann selbst gebackene Plätzchen wie Vanillekipferl oder Lebkuchen. Wenn ich währenddessen entspannen möchte, zünde ich mir eine Kerze mit Orangen- oder Apfelzimtgeruch an. Ansonsten gehe ich gerade öfters zusammen mit Freunden einen Kaffee trinken und im Anschluss ins Kino.

Katharina Oberer aus Aichach empfiehlt, einfach mal draußen eine Runde spazieren zu gehen. Foto: Marian Erhard

Katharina Oberer, Aichach: Auch jetzt gehe ich gerne eine Runde spazieren. Am liebsten bin ich im Wald unterwegs und beobachte, wie sich die Natur verändert und die letzten Blätter langsam von den Bäumen fallen. Wenn es mir dann zu kalt wird, mache ich mir zu Hause gerne eine Suppe. Da kommt eigentlich jede Variation infrage. Aktuell esse ich am liebsten Nudelsuppe. Am Abend besuche ich dann gerne Freunde oder pushe mich mit etwas Techno-Musik.

Wolfgang Kraemer aus Aichach nutzt das kalte Wetter, um bei einem guten Capucchino seiner Leidenschaft dem Klavier spielen nachzugehen. Foto: Marian Erhard

Wolfgang Kraemer, Aichach: Ich lasse mich von dem schlechten Wetter nicht unterkriegen. Humor ist da ein guter Stimmungsaufheller. Wenn ich so richtig lachen will, dann schaue ich mir gerne alte Loriot-Sketche an. Ansonsten gebe ich mich bei einer guten Tasse Cappuccino oder schwarzem Tee meiner Leidenschaft, dem Klavierspielen, hin. Bald stehen wieder Adventskonzerte an, da macht das Proben gleich noch mehr Spaß.

Für Martina Korzenietz, aus dem Stadtteil Untermauerbach bei Aichach, und ihren Australian Sheppard Mischling ist die kalte Jahreszeit kein Hindernis, um draußen eine große Spazierrunde zu drehen. Foto: Marian Erhard

Martina Korzenietz, Aichach-Untermauerbach: So schlimm ist es draußen gar nicht. Wenn man sich nur richtig und warm anzieht, ist es gerade richtig schön, über Wiesen und Felder spazieren zu gehen und die Veränderung in der Landschaft zu genießen. Zu Hause entspanne ich, indem ich mich künstlerisch betätige und zeichne, wonach es mir gerade ist. Dabei lasse ich mich meist von einem guten Hörspiel oder kurzweiligen Podcasts berieseln.

