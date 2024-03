Umfrage in Aichach: Was kommt bei Ihnen an Ostern auf den Tisch?

An diesem Osterwochenende gibt es bei vielen ein besonderes Essen. Wir haben Passantinnen und Passanten in Aichach gefragt, was bei Ihnen auf den Tisch kommt.

Ein ausgiebiges Osterfrühstück mit geweihten Speisen? Oder ein selbst gemachter Braten zum Mittagessen? Was gibt es bei Ihnen an den Ostertagen zum Essen? Passantinnen und Passanten in der Aichacher Innenstadt erzählen von ihren Ostertraditionen und davon, mit wem sie die Feiertage verbringen.

Julia Kneißl, Gerolsbach-Junkenhofen Foto: Manfred Zeiselmair

Julia Kneißl, Gerolsbach-Junkenhofen: Der Ostersonntag ist bei uns immer ein großes Familienfest. Heuer feiern wir mit insgesamt 15 Leuten bei den Schwiegereltern. Alle Speisen werden zuvor in der Ostermesse geweiht. Traditionsgemäß gibt es einen geräucherten Osterschinken mit Osterzopf, Ostereier und Krenwurzel. Danach bekommt jeder vom Kren eine Scheibe in die Geldbörse, damit das Geld nicht ausgeht.

Renate Schöffer, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Renate Schöffer, Aichach: Bei mir und meinem Mann gibt es am Ostersonntag zum Mittagessen wieder Lammlende mit Kartoffelgratin und grünen Bohnen. Dieses Gericht ist bei uns schon zur Tradition an Ostern geworden. Zum Osterfrühstück essen wir selbst gebackenes Osterbrot mit Butter und Marmelade. Die gefärbten Ostereier kommen erst am Abend auf den Tisch.

Destiny Amenaghawon, Aichach-Gallenbach Foto: Manfred Zeiselmair

Destiny Amenaghawon, Aichach-Gallenbach: Am Ostersonntag gibt es in meiner Familie aus Tradition afrikanischen Jollof (Tomatenreis). Das ist ein nigerianisches Festtagsessen. An Ostern essen wir Lammfleisch und Hähnchen dazu. Das Essen wird gemeinsam zubereitet und gegessen. Auch meine deutsche Freundin und meine Schwestern sind dabei. Als Nachspeise macht meine Mutter Pof-Pof, das sind frittierte Teigbällchen.

Sandra Bachmeir, Aindling-Pichl Foto: Manfred Zeiselmair

Sandra Bachmeir, Aindling-Pichl: Wir treffen uns am Ostersonntag um 11 Uhr, so wie in den Vorjahren schon, mit der ganzen Familie zum Osterbrunch bei meiner Schwägerin in Todtenweis. Heuer sind wir zehn Personen. Jeder bringt immer etwas Geweihtes zum Essen mit. Es gibt Geräuchertes mit Meerrettich, frischem Brot, Ostereier, selbst gebackenen Nusszopf und Hefeschnecken.

