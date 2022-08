Umfrage in Aichach: Was verbinden Sie mit dem Stereostrand-Festival?

An diesem Freitag und Samstag gibt's was für die Ohren – beim Stereostrand-Festival in Aichach. Wir haben Helferinnen und Helfer beim San-Depot gefragt, was sie mit dem Festival verbinden.

Das Stereostrand-Festival in Aichach ist Kult. Auf die Besucherinnen und Besucher wartet ein Wochenende voller Musik, gutem Essen und mit einer besonderen Atmosphäre. "Junge Wilde", junggebliebene Alte und Eltern sind auf dem Festivalgelände am San-Depot an der Donauwörther Straße unterwegs. Viele Helferinnen und Helfer sind seit Tagen dabei, Bühnen, Stände, Elektrik und was noch so alles nötig ist, aufzubauen. Wir wollten von ihnen wissen, was sie mit dem Festival verbinden.

Dominique Gregor aus Friedberg Foto: Gerlinde Drexler

Dominique Gregor aus Friedberg:

Ich habe beim Modular-Festival angefangen und da war Crew love ein feststehender Begriff. Dieses Festival erinnert mich sehr an diese "Teamliebe". Ich habe selten erlebt, dass Leute so respektvoll miteinander umgehen. Man merkt, dass es nicht nur ein Job ist, sondern dass die Leute es freiwillig und gerne machen. Sie kommen wegen des Festivals und nicht, um Geld zu verdienen.

Lena Hofmann aus Kühbach Foto: Gerlinde Drexler

Lena Hofmann aus Kühbach:

Ich finde es grandios, dass man beim Stereostrand gemeinsam auf etwas hinarbeitet. Es sind hier lauter Leute mit viel Herzblut, die ihre Kräfte und Energie bündeln, um zusammen etwas Großes zu schaffen. Alle haben Lust dazu und jeder respektiert den anderen. Obwohl man sich nicht kennt und teilweise auch noch nie gesehen hat, steht man in einem tollen Kontakt zueinander.

Matthias Heinz aus Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Matthias Heinz aus Aichach:

Stereostrand bedeutet für mich Freiheit, sich frei entfalten zu können, und Gemeinschaft. Das ist auch der Grund, weshalb ich beim Aufbau dabei bin. Man hat super Leute um sich rum und hat Spaß. Ich bin mit der Kamera unterwegs und begleite das Ganze. Danach gibt es eine komplette Doku über den Aufbau. Ich denke, dass es wieder ein Helferfest wie 2019 geben wird und da wird die Doku gezeigt.

Bea Huber aus Aichach-Walchshofen Foto: Gerlinde Drexler

Bea Huber aus Aichach-Walchshofen:

Es macht Mordsspaß, in der Gruppe zusammen etwas aufzubauen, zu sehen, was dabei herauskommt und abends zusammenzusitzen und zu ratschen. Man ist Teil des Festivals und sieht am Ende das Ergebnis. Ich war 2019 mit der Feuerwehr dabei und letztes Jahr habe ich auch schon beim Aufbau geholfen. Das ist schon anstrengend. Es ist bockwarm, wenn man immer draußen ist.