Unbekannter fährt geparktes Auto an und verschwindet

Eine Unfallflucht meldet die Polizei aus Aichach. In der Wilhelm-Wernseher-Straße wird am Freitag ein Auto beschädigt.

Verkehrsunfallflucht begeht ein Verkehrsteilnehmer, der am Freitagmorgen in Aichach ein Auto beschädigt. Wie die Polizei berichtet, parkte die Besitzerin ihren Daihatsu von 7.50 bis 8.42 Uhr in der Wilhelm-Wernseher-Straße am Fahrbahnrand. In dieser Zeit wurde der linke Außenspiegel ihres Fahrzeugs durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser meldete sich aber nicht und beging damit ein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Aichach unter 08251/8989-0 entgegen. (bac)