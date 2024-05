Unbekannter fährt Verkehrswegweiser in Aichach an

Ein gelber Wegweiser wird an der Augsburger Straße im Aichacher Ortsteil Ecknach angefahren und ragt in die Straße. Etwas bleibt am Unfallort zurück.

Eine bislang unbekannte Person fährt am Freitag in Aichach ein Verkehrsschild an. Wie die Polizei berichtet, meldeten Verkehrsteilnehmer, dass in der Augsburger Straße auf Höhe der Esso-Tankstelle an der Industriestraße ein gelber Wegweiser angefahren worden ist und nun in die Straße ragt. Der Verursacher hatte sich nicht gemeldet. Am Unfallort fand die Polizei das Kühleremblem eines Nissan.

Die Polizei in Aichach bittet um Zeugenhinweise

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Aichach unter Telefon 08251/8989-0 entgegen. (bac)