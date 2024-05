Unbekannter Täter beschädigt Garagentor in Aichach

Die Aichacher Polizei sucht nach Zeugen für eine Sachbeschädigung an einem Garagentor in der Paarstadt. Der Vorfall könnte schon einige Tage zurückliegen.

Die Aichacher Polizei sucht nach einem Unbekannten, der ein Garagentor in der Prieferstraße in Aichach beschädigt hat. Die Tat hat sich laut Polizei zwischen Sonntag, 5. Mai, 18 Uhr und Dienstag, 7. Mai, 17 Uhr ereignet. Der bislang unbekannte Täter oder die Täterin richtete dabei einen Sachschaden von etwa 500 Euro an, so die Polizei.

Sachbeschädigung in Aichach: Wer kann Angaben dazu machen?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Verursacher oder der Verursacherin geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 08251/8989-0 an die Polizeiinspektion Aichach zu wenden. (AZ)

