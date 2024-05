Unbekannter versucht in Aichach, ein Auto aufzuhebeln

Eine unbekannte Person scheitert beim Versuch, ein Fenster eines geparkten Autos aufzuhebeln. Er hinterlässt einen Sachschaden.

Ein geparktes Auto wird am Freitag in Aichach beschädigt. Zwischen 7.45 Uhr und 15.30 Uhr versuchte eine bislang unbekannte Person in das Auto, das in der Dachauer Straße geparkt war, einzudringen, berichtet die Polizei. Offensichtlich wollte sie das Fondsfenster des Autos aufhebeln. Es blieb bei dem Versuch. Durch diesen entstand allerdings Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich, so die Polizei.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Vorfall in Aichach

Zeugenhinweise werden telefonisch an die Polizeiinspektion Aichach unter der Nummer 08251/8989-0 erbeten. (bac)