Unfall auf der B300: Auto rammt bei Aichach Lastwagen

Ein Autofahrer hat beim Auffahren auf die B300 einen Unfall mit einem Lastwagen verursacht. Der Mann kam am Dienstag gegen 15 Uhr aus Richtung der Münchner Straße und wollte bei der Anschlussstelle Aichach Süd auf die Bundesstraße in Richtung Dasing fahren. Nach Angaben der Polizei übersah er dabei einen Sattelzug, der bereits auf der B300 unterwegs war und fuhr seitlich in den Auflieger des Gespanns.

B300 in Richtung Dasing für 45 Minuten nur einspurig befahrbar

Der Wagen des Mannes war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Bergungsarbeiten war die B300 in Richtung Dasing 45 Minuten lang nur einspurig befahrbar. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. (hop)