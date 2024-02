Unfall beim Einparken: Führerschein weg

Beim Einparken auf dem Milchwerkgelände in Aichach rammt ein Autofahrer einen geparkten Mercedes. Bei der Unfallaufnahme muss er einen Alkoholtest machen.

Ein geparktes Auto hat ein 45-jähriger Autofahrer am Sonntag gegen 9 Uhr in Aichach gerammt, berichtet die Polizei. Der Grund dafür fand sie schnell heraus. Der 45-Jährige wollte auf dem Milchwerkareal an der Augsburger Straße einparken. Dabei fuhr er laut Polizei in das Heck eines vor ihm parkenden Mercedes.

Unfall in Aichach mit über 1,2 Promille

Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein Atemalkoholtest bestätigte mit über 1,2 Promille den Verdacht der Einsatzkräfte, weshalb beim Beschuldigten eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt wurde. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (bac)