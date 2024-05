Unfall beim Maifest: Hund beißt dreijähriges Kind am Aichacher Flugplatz

Beim Maifest am Aichacher Flugplatz rücken Krankenwagen und Polizei an: Ein Kind wurde von einem Hund gebissen. Was ist genau passiert?

Schreckmoment am Feiertag: Es ist 14.30 Uhr, zahlreiche Besucher genießen das Wetter am 1. Mai am Aichacher Flugplatz. Dort ist das Maifest des Luftsportvereins in vollem Gange, als Krankenwagen und Polizei angefahren kommen und den Spielplatz ansteuern: Ein Hund hatte nach einem dreijährigen Buben geschnappt und ihn an der Lippe erwischt.

Laut Polizei erschrak der Hund vor dem Kind, das immer wieder auf das Tier zugelaufen kam

Von der Aichacher Polizei heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion, der Hund sei unter einer Sitzbank in der Nähe des Spielplatzes angeleint, auf dem das Kind spielte, und "sehr brav" gewesen. Die Halter hielten sich in unmittelbarer Nähe auf: "Nach unseren derzeitigen Erkenntnissen ist das Kind mehrfach auf den Hund zugegangen, weshalb die Halter des Hundes aufgepasst haben, dass nichts passiert." In einem unbeobachteten Moment sei das Kind schließlich erneut auf den Hund zugelaufen, der nach Angaben der Polizei in der Folge erschrak und nach dem Kind schnappte.

"Stand jetzt kann man aus unserer Sicht weder Hund noch Haltern einen Vorwurf machen", sagt ein Polizeisprecher weiter. Vor Ort seien die Halter sehr kooperativ, der Hund gegenüber den Polizeibeamten zutraulich gewesen. Auch die Lippenwunde des Dreijährigen sei nur eine leichte Verletzung, sagt der Sprecher der Polizei: "Die Wu musste versorgt werden, war aber nichts Großes." (ddur)