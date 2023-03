Aichach

vor 54 Min.

Unfallflucht: Unbekannter streift Sichtschutzzaun

Eine Unfallflucht in Aichach meldet die Polizei.

An einem Sichtschutzzaun in der Prieferstraße in Aichach entsteht bei einem Unfall ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen.

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich laut Polizei in Aichach ereignet. Eine bislang unbekannte Person touchierte mit einem Fahrzeug einen Sichtschutzzaun in der Prieferstraße auf Höhe der Hausnummer 10. Ereignet hat sich der Unfall zwischen Freitag, 24. Februar, 12 Uhr, und Sonntag, 26. Februar, 12 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich laut Polizei unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0.

