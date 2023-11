Vom Stimmungstief zum Wohlbefinden: Tipps gegen den Herbstblues

Plus Es ist November. Es ist kalt, nass und früh dunkel. Das muss kein Grund für schlechte Stimmung sein. Experten geben Tipps rund um Ernährung und Wohlbefinden.

Ernährungsberaterin Friederike Carlsson aus Bergen bei Affing sieht Handlungsbedarf bei den Essgewohnheiten vieler Menschen. "Der Einfluss einer ausgewogenen und bewussten Ernährung, gerade während der Wintermonate, wird meistens unterschätzt", mahnt die Ernährungsberaterin. Eine besonders wichtige Rolle schreibt sie einer mediterranen Ernährungsweise zu. Wichtigster Bestandteil: Gemüse, wie zum Beispiel Spinat, Feldsalat, Brokkoli, Sprossen und Keimlinge. Sie beinhalten Vitamin C und A sowie verschiedene wertvolle Mineralstoffe. Dazu empfiehlt sie eine erhöhte Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren, am besten durch den Verzehr von Fisch oder Algenöl.

Wer es hingegen lieber etwas süßer mag, kann beruhigt aufatmen, denn "Süßes, natürlich in Maßen, macht auch glücklich", rät Carlsson. Ihr Geheimtipp: Schokolade, Bananen, Trockenfrüchte wie zum Beispiel Datteln und Feigen. Die darin enthaltene Aminosäure Tryptophan wird vom Körper selbst nicht gebildet, ist aber Grundlage des Glückshormons Serotonin. "Oder man gönnt dem Körper durch Intervallfasten eine kleine Pause", empfiehlt Carlsson. "Dann kann er die Energie, die er normalerweise zum Verdauen benötigt, auch mal in andere Aufgaben investieren."