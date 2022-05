In Aichach gibt es keine weiteren Parkzeitbeschränkungen – vorerst

Plus Der Aichacher Bauausschuss spricht über mehrere Vorschläge aus dem Parkraumkonzept. Warum vorerst alles beim Alten bleibt.

Parkplätze sind in Aichach ein Dauerthema. Vor allem um die Innenstadt und das Landratsamt herum sind die Straßen regelmäßig zugeparkt - von Anwohnerinnen und Anwohnern, aber auch von Menschen, die in der Innenstadt arbeiten oder zu tun haben. Das Parkraumkonzept, das 2016 für Aichach erstellt wurde, sah eine ganze Reihe von Maßnahmen vor. Einige davon waren jetzt noch einmal Thema im Bauausschuss.