Unfall bei Walchshofen: 82-jährige Autofahrerin landet im Straßengraben

Ein Unfall hat sich am Dienstag auf der Kreisstraße AIC1 zwischen Walchshofen und Inchenhofen ereignet. Dabei fuhr eine 82-Jährige mit ihrem Auto in den Graben.

Eine 82-jährige Autofahrerin ist am Dienstagmorgen nahe dem Aichacher Stadtteil Walchshofen im Straßengraben gelandet. Die Frau war gegen 8.15 Uhr auf der Kreisstraße AIC1 von Walchshofen in Richtung Inchenhofen unterwegs. Laut Polizeiinspektion Aichach fuhr sie kurz vor der Abzweigung nach Motzenhofen (Hollenbach) in den Graben. Die 82-Jährige blieb unverletzt. An dem Unfall waren weder andere Personen noch andere Fahrzeuge beteiligt.

Unfall bei Walchshofen: Traktor zieht Auto aus dem Straßengraben

Ein Traktor zog das Auto wieder aus dem Graben heraus. Warum die Autofahrerin von der Straße abgekommen war, ist nach Angaben der Polizei unklar. (lavoe)

