Wappenstein erinnert in Aichach an Ludwig den Gebarteten

Der zehnte Wittelsbacher Heimattag steht ganz im Zeichen von Herzog Ludwig im Barte. An der Spitalkirche hat er ein sichtbares Zeichen hinterlassen.

Ein interessantes Programm hat Wolfgang Brandner, Vorsitzender des Aichacher Heimatvereins und Leiter der Kreis- und Heimatbücherei, im Landratsamt für den 10. Wittelsbacher Heimattag zusammengestellt. Thema waren die Wappensteine von Ludwig dem Gebarteten von Bayern-Ingolstadt (1368-1447), der sich in seiner Regierungszeit 69-Mal in Aichach aufgehalten hat. Insgesamt gibt es im ehemaligen Herrschaftsbereich von Herzog Ludwig acht Wappensteine, die hauptsächlich über den Ausbau von den Befestigungsanlagen der Städte und Märkte berichten.

Georg Großhauser, der Landrat Klaus Metzger vertrat, freute sich über das rege Interesse an der Veranstaltung. Gekommen waren etwa 70 Interessierte, um die hochkarätigen Referenten wie Professor Wilhelm Liebhart aus Altomünster, ein Kenner der Aichacher Geschichte, Professor Klaus Wolf von der Universität Augsburg und Dr. Markus Würmseher von der Technischen Hochschule Augsburg zu hören.

Herzog ist mit Aichachs Geschichte eng verbunden

Liebhart zitierte den Verfasser des Aichacher Heimatbuches, Josef Müller: "Eng verbunden ist Aichachs Geschichte mit Herzog Ludwig im Barte, einer der merkwürdigsten Gestalten unter den bayerischen Fürsten, viel gehasst, unglücklich durch eigene Schuld, nach seinem Tode aber viel bemitleidet und verehrt." Josef Müller habe mit einer grundlegenden Geschichte der Stadt Aichach Herzog Ludwig VII. von Bayern Ingolstadt gewürdigt, so Liebhart. Der Herzog habe an der Spitalkirche am Stadtplatz einen repräsentativen Wappen- und Gedenkstein von hoher künstlerischen Qualität hinterlassen.

Der restaurierte Aichacher Wappenstein an der Spitalkirche erinnert an Ludwig den Gebarteten. Foto: Erich Echter

Auf den Gedenksteinen geht es im Wesentlichen um Befestigungsmaßnahmen, die der Herzog in seinen Städten und Märkten durchführen ließ. 1418 ließ er in Aichach, dort wo heute das Amtsgericht steht, das damals dort stehende Burgschloss durch einen Vorbau zwischen Burgmauer und Wassergraben verstärken. Die Stadtmauer wurde ausgebaut und erhöht, am Oberen und Unteren Tor wurden Bollwerke aus Holz errichtet. Liebhart ging auch auf die folgenschwere Landesteilung der bayerischen Herzöge ein. Die Entscheidung fiel durch Losentscheid. Es entstanden die Herzoglinien Bayern-Ingolstadt, Bayern-München und Bayern-Landshut. Die Teilung gab Anlass zu vier Hauskriegen.

Oswald-Legende ist am Aichacher Spital verewigt

Klaus Wolf sprach über die Oswald-Legende, die bildlich auf dem Aichacher Wappenstein an der Spitalkirche verewigt ist. Mit dem heiligen Oswald, einem englischen Kleinkönig, sollte das Volk den Herzog identifizieren. Oswald soll für die Christianisierung Englands verantwortlich sein. Den Heiligen wählte Ludwig als Identifikationsfigur, um womöglich Gott näher zu sein. Die Legende erzählt, Oswald habe eine Prinzessin heiraten wollen, die von einem eifersüchtigen Vater verteidigt wurde, der alle Brautwerber umbrachte. Mithilfe eines sprechenden Raben, der einen goldenen Ring als Geschenk im Schnabel trug, konnte Oswald aber seine Braut kontaktieren und sie letztlich gegen den Widerstand ihres Vaters freien.

Die Erzählung "Münchner Oswald" berichtet laut Klaus Wolf von dem früh verwaisten englischen König Oswald. Dieser suchte als 24-Jähriger eine Frau, mit der er ein Leben "an sund" (also ohne Sünde) zu führen vermöchte. Während die Fürsten keine geeignete Braut vorzuschlagen wussten, nannte der Pilger Warmunt die heimlich christliche Prinzessin Pamige.

Aichacher Wappenstein wird vor Ort besichtigt

Markus Würmseher ging auf die Kunstgeschichte und Symbolik der Wappensteine ein. Jeder Stein habe einen Text, der den Grundgedanken des Herrschers unterstütze. Eigentlich wollten alle 14 Landstände einen Wappenstein, aber es gibt nur acht. Der Wappenstein am Heilig-Geist-Spital in Aichach ist unter ihnen der besterhaltene. Weitere Wappensteine sind in Lauingen an der Donau, Rain am Lech, Ingolstadt, Friedberg, Wasserburg, Schrobenhausen und Schärding in Österreich zu finden. Die meisten Steine befinden sich nicht mehr an ihrem ursprünglichen Platz und wurden einige Male versetzt.

Den Aichacher Wappenstein konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Heimattags dann vor Ort begutachten. Vor der Spitalkirche am Stadtplatz erläuterten Bezirksheimatpfleger Christoph Lang und Restaurator Jürgen Markus Halm die Restaurierungsarbeiten, die 2019 vorgenommen wurden.

Groß war das Interesse am Wittelsbacher Heimattag. Jürgen Markus Halm erläuterte den Wappenstein an der Spitalkirche. Foto: Erich Echter

Kreisheimatpfleger Hubert Raab gab Informationen über den Friedberger Wappenstein. Laut seinen Forschungen sei dieser der älteste Wappenstein, so Raab. Nachzuweisen ist er seit 1409. Ursprünglich war er an einem der drei Friedberger Stadttore angebracht. Heute ist er im Inneren der Stadtpfarrkirche zu finden. Über den Schrobenhausener Wappenstein informierte Claudia Freitag-Mair, über den in Wasserburg Kreisheimatpflegerin Evelyn Pechinger-Theuerkauf. Über die Wappensteine in Lauingen und Schärding gab Kreisarchivpfleger Wolfgang Brandner Auskunft.