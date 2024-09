Warum im Schuhhaus Winkler in Aichach ein alter, hölzerner Stiefelspanner zu sehen ist

Die aktuelle Sonderausstellung im Aichacher Stadtmuseum, „Holz macht Sachen!“, beleuchtet die jahrtausendealte Verbindung zwischen der Natur und den Menschen aus verschiedenen Perspektiven. Das Besondere dabei: Die Ausstellung soll wachsen wie ein Baum und immer neue Attraktionen und Objekte anbieten. Seit Kurzem verzweigt sich die Ausstellung auch in die Aichacher Innenstadt.

Diese Einzelhändler in Aichach beteiligen sich an der Ausstellung des Stadtmuseums

Dabei zeigen Aichacher Einzelhändler in ihren Schaufenstern Objekte aus und mit Holz – vom hölzernen Stiefelspanner beim Schuhhaus Winkler bis zu alten Werkzeugen beim Weltladen gibt es viel zu sehen. Das berichtet das Stadtmuseum in einer Mitteilung. Ebenfalls mit dabei sind das Reisebüro Urlaubsoase.net, Mode Burkhard, die Werkstatt-Galerie Schiele, die Firma Hoberg, die Zurich Gebietsdirektion Gerhard Reich, das Geschäft Heimatsport, Natürlich Kosmetik, die Bärenapotheke und der Juwelier Müller. Bürgerinnen und Bürger können die vielleicht auch überraschenden Objekte bis Sonntag, 27. Oktober, in den Schaufenstern entdecken.

Die Ausstellung „Holz macht Sachen!“ ist dienstags bis sonntags und feiertags von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Jeden vierten Sonntag im Monat findet um 14.30 Uhr eine kostenlose Führung durch die Ausstellung statt. Weitere Infos zum Rahmenprogramm gibt es unter www.stadtmuseum-aichach.de. (AZ)