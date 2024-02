Was beim Ostermarkt am Sisi-Schloss geboten ist

Die Kombination aus Künstlermarkt und Verkaufsausstellung in Unterwittelsbach kommt an. Beim Ostermarkt steht das Osterei natürlich im Mittelpunkt.

Für viele Fans hat sich der Ostermarkt im Sisi-Schloss im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach zum Startsymbol für den langersehnten Frühling entwickelt. Die Kombination aus Künstlermarkt und Verkaufsausstellung ermöglicht es, entspannt nach Deko-Artikeln, Geschenken, auserlesenen Verpackungen und schönen Dingen zu suchen. Diesmal findet der Ostermarkt am Wochenende, 2. und 3. März statt.

Am Samstag und Sonntag können laut Mitteilung vier Wochen vor Ostern wahre Kunstwerke rund ums Osterei bewundert werden. Im romantischen Schlossambiente bieten rund 40 Ausstellerinnen und Aussteller kunstvoll gestaltete Ostereier und österliche Dekorationen. Der Frühlingsmarkt zeichnet sich durch das vielfältige Angebot aus – hier finden sich Eier aus (fast) allen Materialien, die mit unterschiedlichen Techniken gestaltet, verziert und veredelt werden: gedrechselt, bemalt, beklebt, gekratzt, gefräst oder beschriftet. Es gibt die Eier in zarten Pastelltönen, kräftigen Farben, mit Golddekor, aus Brokat oder Seide.

Beim Aichacher Ostermarkt geraten nicht nur Sammler von Ostereiern ins Schwärmen, sondern auch Fans österlicher Deko, zumal sich vor Ort einige aus der Künstlerschaft über die Schulter blicken lassen, wenn sie ihr Handwerk ausüben.

Auch im Außenbereich des Sisi-Schlosses werden Osterartikel präsentiert

Im erweiterten Außenbereich präsentieren sich auf der Schlossterrasse und vor der Brücke Anbieter mit Holzarbeiten, Flechtkörben, Gartendeko, Seifen, Kräuterkissen und vielem mehr. Es werden Frühlingsblumen in Körbchen und vielerlei Gefäßen angeboten, dazu Osterkränze in vielen raffiniert gearbeiteten Dekorationen für den Innen- und Außenbereich. Auch filigrane Osterkerzen werden in großer Auswahl angeboten.

Das Publikum kann sich an den beiden Tagen mit herzhaften Speisen und Kuchen stärken. Am Sonntag unterhält außerdem Drehorgelspieler Jürgen Laufer die Gäste mit fröhlichen Melodien.

Der Ostermarkt im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach (Klausenweg 1) ist geöffnet am Samstag, 2. März, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 3. März, von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet zwei Euro. (AZ)