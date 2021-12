Aichach

vor 18 Min.

Was wird aus dem städtischem Grundstück in Griesbeckerzell?

Was mit dem städtischen Grundstück an der Hofgartenstraße in Griesbeckerzell geschehen soll, ist noch offen.

Plus Das kleine Grundstück hat die Stadt gekauft, um eine Engstelle an der Hofgartenstraße zu beseitigen. Jetzt sucht sie nach Möglichkeiten, es zu nutzen.

Von Claudia Bammer

Die Engstelle im Aichacher Stadtteil war berüchtigt: Ziemlich nahe am Ortseingang von Sulzbach her verengte sich die Hofgartenstraße so, dass kein Begegnungsverkehr möglich war. 2019 konnte die Stadt das Grundstück kaufen und riss ein Gebäude an der Hofgartenstraße ab. Seither hat die Straße die übliche Breite der Ortsdurchfahrt. Jetzt befasste sich der Bauausschuss des Stadtrats mit der Frage, was mit dem Grundstück geschehen soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen