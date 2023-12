Aichach

06:00 Uhr

Wegen einer Zigarette: Mann schlägt anderem mit Faust ins Gesicht

Ein Streit wegen einer Zigarette brachte einen 28-Jährigen auf die Anklagebank des Gerichts in Aichach.

Plus Vor einer Kneipe im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg geraten zwei Männer aneinander. Der Streit um eine Zigarette eskaliert völlig und führt schließlich zum Prozess.

Von Gerlinde Drexler

Eine Zigarette war der Auslöser für einen Streit vor einer Kneipe im nördlichen Landkreis - und letztlich auch für einen Prozess am Amtsgericht Aichach. Ein 28-Jähriger stieß im Februar eine Frau um, schlug auf ihren Freund mit der Faust ein und drohte ihm kurz darauf, ihn umzubringen. Wegen Körperverletzung und Bedrohung erhielt er einen Strafbefehl über 6000 Euro (120 Tagessätze zu je 50 Euro). Dagegen legte der 28-Jährige Einspruch ein. Ebenso wie gegen einen weiteren Strafbefehl über 9000 Euro (180 Tagessätze zu je 50 Euro), den er wegen unerlaubten Handels mit Drogen und Drogenbesitz erhalten hatte. So kam es zum Prozess.

Die Schlägerei vor der Kneipe spielte sich im Fasching ab, als einige der Beteiligten nicht mehr ganz nüchtern waren. Der 28-Jährige arbeitete damals als Bedienung in der Kneipe. Sein Mandant sei provoziert worden, sagte Verteidiger Felix Hägele. Er hätte mit seinem Vorschlag, die 9000 Euro zu zahlen und dafür den anderen Strafbefehl einzustellen, gerne einen „Deckel drauf“ gemacht. In der Kürze der Zeit sei eine komplette Beweisaufnahme schwierig hinzubekommen und außerdem sei bei dem Gerangel auch der 28-Jährige verletzt worden, so der Verteidiger.

